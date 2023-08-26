Пеллегрини – о переходе Лукаку в «Рому»: «Мы не думаем об этом»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о предстоящем приходе в команду нападающего Ромелу Лукаку.

Футболист «Челси» должен в ближайшее время пополнить ряды римлян на правах аренды до конца сезона.

«Приход Лукаку? Есть люди, отвечающие за решение этого вопроса. Поговорим об этом, когда всё подтвердится, а сейчас наши мысли сосредоточены на футболе. Думаю, это верный подход, иначе нам бы пришлось думать обо всех игроках мира», – цитирует журналист Альфредо Педулла полузащитника «Ромы».

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку выступал за миланский «Интер». В подписании 30-летнего форварда также был заинтересован «Ювентус».