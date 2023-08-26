«Рома» хочет скорее закрыть трансфер Лукаку

Итальянская «Рома» намерена поскорее закрыть сделку по трансферу нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Напомним, команда Жозе Моуринью хочет арендовать бельгийца с последующим правом выкупа.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, ближайшие 48 часов будут ключевыми в переговорах между «Челси» и «Ромой». «Синие» хотят, чтобы «джаллоросси» полностью покрыли зарплату Ромелу, которая составляет почти 20 миллионов евро в год.

Ранее Лукаку хотел перейти в «Интер», но «нерадзурри» отказались от футболиста, когда узнали, что тот у них за спиной вёл переговоры с туринским «Ювентусом».