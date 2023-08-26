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«Рома» хочет скорее закрыть трансфер Лукаку

26 Августа 2023 • 10:30 Комментировать
Верона
...
Рома
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Через 10 ч. 20 мин.

Итальянская «Рома» намерена поскорее закрыть сделку по трансферу нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Напомним, команда Жозе Моуринью хочет арендовать бельгийца с последующим правом выкупа.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, ближайшие 48 часов будут ключевыми в переговорах между «Челси» и «Ромой». «Синие» хотят, чтобы «джаллоросси» полностью покрыли зарплату Ромелу, которая составляет почти 20 миллионов евро в год.

Ранее Лукаку хотел перейти в «Интер», но «нерадзурри» отказались от футболиста, когда узнали, что тот у них за спиной вёл переговоры с туринским «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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