​Моуринью ответил на вопрос о возможном подписании Лукаку после Азмуна

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил вопрос о возможном подписании контракта с нападающим Ромелу Лукаку.

«Возможный переход Лукаку? В клубе мне сказали, что мы подпишем ещё одного нападающего после Сердара Азмуна, и это меня радует», - сказал Моуринью, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

«Мне сейчас сложно говорить об Азмуне, ведь он ещё не подписал контракт, а Лукаку, представьте себе, является игроком «Челси», - добавил португалец.

Ближайший матч «Рома» проведёт 26 августа – против «Вероны» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 21:45 по московскому времени.