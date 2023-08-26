«Рома» здорово играла, но оступилась в матче с «Вероной»

Во втором туре чемпионата Италии «Верона» играла против «Ромы». Хозяева редко контролировали мяч и почти не били по воротам, но реализация моментов была на высоте. Уже на первых минутах Руй Патрисиу справился с дальним ударом, но Ондрей Дуда добил мяч. В самом конце тайма ВАР отменил пенальти в ворота «Вероны», а хозяева сразу забили в ответ. Сириль Нгонж ворвался в штрафную, прошел защитника и попал в дальний угол - 2:0. В начале второго тайма римляне провели сумбурную атаку, и Андреа Белотти у ворот отыграл на Уссема Ауа, а тот головой переправил мяч куда нужно. К сожалению, в дальнейшем команды увлеклись грубой игрой и карточками.

В итоге «Верона» добыла вторую победу подряд, у «Ромы» одно очко.