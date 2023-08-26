«Рома» здорово играла, но оступилась в матче с «Вероной»

Во втором туре чемпионата Италии «Верона» играла против «Ромы». Хозяева редко контролировали мяч и почти не били по воротам, но реализация моментов была на высоте. Уже на первых минутах Руй Патрисиу справился с дальним ударом, но Ондрей Дуда добил мяч. В самом конце тайма ВАР отменил пенальти в ворота «Вероны», а хозяева сразу забили в ответ. Сириль Нгонж ворвался в штрафную, прошел защитника и попал в дальний угол - 2:0. В начале второго тайма римляне провели сумбурную атаку, и Андреа Белотти у ворот отыграл на Уссема Ауа, а тот головой переправил мяч куда нужно. К сожалению, в дальнейшем команды увлеклись грубой игрой и карточками.
В итоге «Верона» добыла вторую победу подряд, у «Ромы» одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Дуда Ондрей4'
|(2:0) Нгонж Сириль45'
|56'Ауа Уссем (2:1)
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак• 84'Давидович Павел• 64'Терраччано Филиппо63' (Фараони Марко (63') •Дойг Джош•Онгла Мартин•Дуда Ондрей71' (Бонаццоли Федерико (71') •Фолоруншо Майкл88' (Сапонара Риккардо (88') •Нгонж Сириль63' (Сердар Суат (63') •Джурич Милан II88' (Мбула Хорди (88')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Льоренте Диего46' (Спинаццола Леонардо (46') •Кристенсен Расмус46' (Эль-Шаарави Стефан (46') •Пеллегрини Лоренцо• 68'Паредес Леандро46' (Ауа Уссем (46') • 62'Кристанте Бриан•Залевски Никола51' (Карсдорп Рик (51') •Дибала Пауло 13'68' (Сольбаккен Ола (68') •Белотти Андреа
26 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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