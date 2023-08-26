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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» здорово играла, но оступилась в матче с «Вероной»

26 Августа 2023 • 23:58 Комментировать
Верона
2:1
Рома
окончен

Во втором туре чемпионата Италии «Верона» играла против «Ромы». Хозяева редко контролировали мяч и почти не били по воротам, но реализация моментов была на высоте. Уже на первых минутах Руй Патрисиу справился с дальним ударом, но Ондрей Дуда добил мяч. В самом конце тайма ВАР отменил пенальти в ворота «Вероны», а хозяева сразу забили в ответ. Сириль Нгонж ворвался в штрафную, прошел защитника и попал в дальний угол - 2:0. В начале второго тайма римляне провели сумбурную атаку, и Андреа Белотти у ворот отыграл на Уссема Ауа, а тот головой переправил мяч куда нужно. К сожалению, в дальнейшем команды увлеклись грубой игрой и карточками.

В итоге «Верона» добыла вторую победу подряд, у «Ромы» одно очко.

Протокол игры  
Верона2:1Рома
(1:0) Дуда Ондрей4'  
(2:0) Нгонж Сириль45'  
  56'Ауа Уссем (2:1)
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоХиен Исак  84'Давидович Павел  64'Терраччано Филиппо 63' (Фараони Марко ( 63') Дойг ДжошОнгла МартинДуда Ондрей 71' (Бонаццоли Федерико ( 71') Фолоруншо Майкл 88' (Сапонара Риккардо ( 88') Нгонж Сириль 63' (Сердар Суат ( 63') Джурич Милан II 88' (Мбула Хорди ( 88')
Запасные: Берарди АлессандроАмионе БруноКоппола ДиегоПатане НиколаПерилли СимонеКампанья ХосеСиссе АльфаджоКабаль Хуан
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисЛьоренте Диего 46' (Спинаццола Леонардо ( 46') Кристенсен Расмус 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46') Пеллегрини Лоренцо  68'Паредес Леандро 46' (Ауа Уссем ( 46'  62') Кристанте БрианЗалевски Никола 51' (Карсдорп Рик ( 51') Дибала Пауло  13' 68' (Сольбаккен Ола ( 68') Белотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоЧелик МехметПагано РиккардоН'Дика ЭванПизилли НикколоСвилар Миле
26 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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