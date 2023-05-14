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Чемпионат Италии. Серия А

«Сейчас это ключевые игроки «Интера» - Дзенга назвал две фамилии

14 Мая 2023 • 01:00 Комментировать
Интер Милан
4:2
Сассуоло
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Миланский «Интер» демонстрирует великолепную форму, выиграны уже пять матчей кряду в чемпионате Италии, кроме того, команда сделал приличный шаг в финал Лиги чемпионов - фактически, можно говорить о том, что «Интер» уже ступил одной ногой на газон стамбульского стадиона, где состоится финал ЛЧ. Бывший голкипер клуба Вальтер Дзенга прокомментировал успехи команды.

- Поражен тем, как Дармиан полностью заменил Шкриньяра. А также очень важна роль Мхитаряна в центре поля, эти двое игроков позволяют другим заниматься своим делом. Также большая заслуга Индзаги в том, что он регулярно давал практику на поле всем игрокам - и к решающей фазе сезона все они готовы на сто процентов, - цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян Вальтер Дзенга Маттео Дармиан
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