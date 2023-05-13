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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Мы всегда поддерживали Индзаги»

13 Мая 2023 • 23:48 Комментировать
Интер Милан
4:2
Сассуоло
окончен

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о перспективах Симоне Индзаги.

Главный тренер «нерадзурри» подвергся давлению из-за нестабильных результатов в Серии А в текущем сезоне. По словам Маротты, несмотря на слухи, в клубе всегда полностью доверяли наставнику: «Могу сказать, что мы рады работать с ним. Симоне – отличный тренер, но о его будущем мы будем говорить позднее. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона, и я никогда не говорил, что он не доработает его до конца. В футболе случаются подъёмы и спады, однако мы поддерживали Индзаги даже в трудные времена», – поведал в интервью Sky Sport генеральный директор клуба.

В сегодняшнем матче Серии А «Интер» одолел «Сассуоло» – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги
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