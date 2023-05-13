«Интер» забил 4 гола в ворота «Сассуоло»

В отличие от соперника по полуфиналу Лиги чемпионов, «Интер» успешно провёл матч 34-го тура Серии А. «Нерадзурри» играли против «Сассуоло» и победили со счетом 4:2, нанеся всего три удара в створ. Уже на первых минутах ВАР отменил гол Доменико Берарди из-за офсайда. Тут же Хоакин Корреа пробил руки голкипера, но и здесь вне игры. Удивительно, но первый засчитанный гол «Интер» забил на 41-й минуте, когда Ромелу Лукаку шикарно стрельнул в девятку. Рауль Белланова простреливал вдоль ворот, и Руан Нето срезал мяч в свои ворота. Несколько минут, и Нето подставил ногу под удар Лаутаро Мартинеса, дезориентировав вратаря - 3:0. Гости быстро отыграли один мяч, Матеус Энрике точно замкнул головой навес. Давиде Фраттези аналогичным образом отыграл второй мяч. Интригу убил Лукаку, в контратаке пробивший в самый угол ворот - 4:2.

«Интер» настиг «Ювентус» на втором месте, соперник - 13-й.