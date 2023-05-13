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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» забил 4 гола в ворота «Сассуоло»

13 Мая 2023 • 23:41 Комментировать
Интер Милан
4:2
Сассуоло
окончен

В отличие от соперника по полуфиналу Лиги чемпионов, «Интер» успешно провёл матч 34-го тура Серии А. «Нерадзурри» играли против «Сассуоло» и победили со счетом 4:2, нанеся всего три удара в створ.  Уже на первых минутах ВАР отменил гол Доменико Берарди из-за офсайда. Тут же Хоакин Корреа пробил руки голкипера, но и здесь вне игры. Удивительно, но первый засчитанный гол «Интер» забил на 41-й минуте, когда Ромелу Лукаку шикарно стрельнул в девятку. Рауль Белланова простреливал вдоль ворот, и Руан Нето срезал мяч в свои ворота. Несколько минут, и Нето подставил ногу под удар Лаутаро Мартинеса, дезориентировав вратаря - 3:0. Гости быстро отыграли один мяч, Матеус Энрике точно замкнул головой навес. Давиде Фраттези аналогичным образом отыграл второй мяч. Интригу убил Лукаку, в контратаке пробивший в самый угол ворот - 4:2.

«Интер» настиг «Ювентус» на втором месте, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Интер Милан4:2Сассуоло
(1:0) Лукаку Ромелу41'  
(2:0) Нето Руан56'  
(3:0) Мартинес Лаутаро58'  
  63'Энрике Матеус (3:1)
  77'Фраттези Давиде (3:2)
(4:2) Лукаку Ромелу89'  
Ханданович СамирД'Амброзио ДанилоДе Врей Стефан  71' 73' (Бастони Алессандро ( 73') Ачерби ФранческоБелланова Рауль 79' (Дармиан Маттео ( 79') Гальярдини РобертоБрозович Марсело  84'Мхитарян Генрих 61' (Госенс Робин ( 61') Димарко Федерико 61' (Аслани Кристьян ( 61') Лукаку РомелуКорреа Хоакин 46' (Мартинес Лаутаро ( 46')
Запасные: Чалханоглу ХаканДзанотти МаттиаКордац АлексБарелла НиколоДюмфрис ДензелОнана АндреДжеко Эдин
Консильи АндреаТольян Йереми 76' (Торстведт Кристиан ( 76') Эрлич МартинНето Руан  42' 64' (Феррари Джанмарко ( 64') Рожерио да СилваФраттези ДавидеЛопес МаксимЭнрике Матеус  66' 76' (Цортеа Надир ( 76') Берарди ДоменикоДефрель Грегоре  30' 58' (Байрами Недим ( 58') Лорьенте Арман 58' (Пинамонти Андреа ( 58')
Запасные: Харрауи АбдауМюлдюр МертПеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенАльварес АгустинМарчицца РиккардоОбьянг ПедроРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
13 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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