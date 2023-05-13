Джеко будет зарабатывать в «Интере» на полтора миллиона меньше по новому контракту

Стали известны условия нового контракта, который нападающий Эдин Джеко вскоре должен подписать с миланским «Интером». По информации от журналиста Николо Скиры, босниец скоро поставит бонус под соглашением до конца следующего сезона. Зарплата по новому контракту составит 4 миллиона евро + миллион в виде бонуса.

По нынешнему соглашению Джеко зарабатывает в «Интере» 5 с половиной миллионов евро, а также имеет возможность получить миллион в качестве бонуса. Эдин долго вёл переговоры с руководством о продлении сотрудничества, и в результате всё же согласился на предложенные условия.

37-летний Джеко забил 9 голов в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.