Маротта рассказал, готов ли «Интер» продать Онана за 40 млн евро

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о будущем голкипера Андре Онана.

Камерунец интересен ряду английских топ-клубов, а основным претендентом на него считается «Челси», готовый, по слухам, заплатить порядка 40 млн евро.

«40 млн за Онана? Сейчас трудно планировать будущие трансферы – в футболе решающее значение уже давно имеет воля самих игроков. На сегодняшний день мы не получали по нему никаких предложений, и сам Андре, думаю, рад здесь остаться. Мы не планируем его продавать», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Маротты.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андре Онана в 20 млн евро.