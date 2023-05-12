Джеко согласился продлить контракт с «Интером»

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко дал своё согласие на продление контракта с командой Симоне Индзаги. По информации от Football News 24, боснийский форвард останется в клубе ещё на один сезон.

Ранее Джеко и «Интер» не могли договориться об условиях нового соглашения. Тем не менее, если верить источнику, компромисс между сторонами всё же был достигнут.

В этом сезоне Джеко является основным форвардом «Интера», даже несмотря на возвращение Ромелу Лукаку из «Челси» на правах аренды. 37-летний Эдин в этом розыгрыше Серии А отметился девятью голами и тремя результативными передачами. На счету Джеко четыре мяча и один ассист в Лиге чемпионов.