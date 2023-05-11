Сакки: «Интер» заслужил победу в матче против «Милана»

Экс-наставник «Милана» Арриго Сакки признал, что «Интер» вчера по делу обыграл его бывшую команду в первом полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» отпраздновали победу 2:0 благодаря голам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна.

«Интер» заслужил победу, команда была вовлечена в игру как физически, так и ментально. Эта победа придаст футболистам уверенности в собственных силах. Команда Симоне Индзаги была отлично организована и выжала максимум из ошибок соперника», – цитирует Сакки Football Italia.

Ответная встреча между «Миланом» и «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов состоится в начале следующей недели. На этот раз номинальным хозяином будет команда Симоне Индзаги.