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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Интер» заслужил победу в матче против «Милана»

11 Мая 2023 • 11:59 Комментировать
Специя
...
Милан
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13.05 19:00

Экс-наставник «Милана» Арриго Сакки признал, что «Интер» вчера по делу обыграл его бывшую команду в первом полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» отпраздновали победу 2:0 благодаря голам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна.

«Интер» заслужил победу, команда была вовлечена в игру как физически, так и ментально. Эта победа придаст футболистам уверенности в собственных силах. Команда Симоне Индзаги была отлично организована и выжала максимум из ошибок соперника», – цитирует Сакки Football Italia.

Ответная встреча между «Миланом» и «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов состоится в начале следующей недели. На этот раз номинальным хозяином будет команда Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Арриго Сакки
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