Дионизи: «Хотели провести агрессивный матч»

«Сассуоло» попытался дат бой миланскому «Интеру» в матче тридцать пятого тура итальянского чемпионата, команда Алессио Дионизи забила два мяча, но пропустила при этом все четыре. Наставник «нероверди» прокомментировал игру, он дал понять, что установка на матч была сыграть агрессивнее.

- Мы создали больше них в первом тайме, у нас был план, провести агрессивный, смелый матч и создать им неожиданные сложности. Но мы не смогли выйти вперед, хотя и забили, а потому оказались в роли отстающих к перерыву. Мне понравилось то, как сыграла команда, все решили сложившиеся не в нашу пользу эпизоды, - цитирует слова Дионизи fcinter1908.it.