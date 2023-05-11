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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта высказался о будущем Индзаги в «Интере»

11 Мая 2023 • 20:41 Комментировать
Интер Милан
...
Сассуоло
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13.05 21:45

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта предполагает, что главный тренер команды Симоне Индзаги сохранит работу на следующий сезон.

Наставник «нерадзурри» регулярно становится жертвой критики по ходу текущего сезона, однако успехи команды в Лиге чемпионов, вероятно, перевернут ситуацию в его пользу. Напомним, что «Интер» взял верх над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинальной стадии, который прошёл в среду.

«Останется ли Индзаги в «Интере» на следующий сезон? Думаю, да. Но оценивать работу тренера нужно не по конкретным матчам, а в целом. «Интер» не преуспел в Серии А, но в остальном Индзаги проделал уверенную работу», – цитирует журналист Альфредо Педулла гендиректора миланцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН САССУОЛО
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