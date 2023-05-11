«Интер» довёл победную серию до шести матчей кряду

Минувшим вечером миланский «Интер» обыграл принципиального соперника в лице «Милана» в Лиге чемпионов – 2:0. Примечательно, что этот матч стал шестым победным подряд для «нерадзурри» во всех турнирах.

Победная серия «Интера» длится с 23 апреля – в этот день «нерадзурри» обыграли «Эмполи» в Серии А (3:0). Далее последовали победы над «Ювентусом» в Кубке Италии (1:0), «Лацио» (3:1), «Вероной» (6:0) и «Ромой» (2:0).

Если взять отрезок с 4 апреля, то за 11 проведённых встреч «Интер» проиграл лишь один раз – это случилось 15 апреля в матче с «Монцой» (0:1) в Серии А.

«Интер» двумя быстрыми голами пригвоздил «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов