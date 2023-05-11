Сакки: «Милан» был плох как в обороне, так и в атаке»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал поражение «россонери» во вчерашнем дерби против «Интера» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» в качестве номинальных гостей добыли победу 2:0.

«Я бы хотел отметить, что «Милан» был плох как в обороне, так и в атаке. Команда смотрелась очень потерянной и не могла прессинговать», – цитирует Сакки Football Italia.

Напомним, единственные голы во вчерашнем матче забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Ответная встреча состоится во вторник. У «Интера» есть хороший шанс впервые сыграть в финале Лиги чемпионов с 2010 года, когда команда обыграла «Баварию» под руководством Жозе Моуринью.