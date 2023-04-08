«Милан» позволил «Эмполи» нанести всего два удара – рекорд последних лет

«Милан» надёжно отыграл в обороне, но не сумел победить в поединке с «Эмполи» (0:0).

Команда Стефано Пиоли владела мячом 70% времени и нанесла 22 удара, однако так и не реализовала многочисленные шансы. Как отмечает Opta, «россонери» допустили всего два удара по своим воротам – лучший личный показатель в Серии А за последние 18 лет. В апреле 2005 года был установлен рекорд, который невозможно побить, – ноль допущенных ударов в поединке с «Кьево».

После сегодняшней осечки «Милан» остался третьим в турнирной таблице, но рискует уступить место в тройке «Роме», отстающей на два очка при матче в запасе.