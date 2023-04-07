Стало известно, почему Леау не попал в стартовый состав «Милана» на матч с «Эмполи»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау получит возможность восстановиться перед поединком Лиги чемпионов против «Наполи».

Португалец стал одним из главных героев недавнего поединка Серии А против неаполитанцев (4:0), отметившись дублем, однако остался в запасе на сегодняшнюю встречу с «Эмполи». Согласно Football Italia, наставник «россонери» Стефано Пиоли решил дать отдохнуть форварду, поскольку тот выглядел уставшим незадолго до поединка. Его место в стартовом составе займёт Анте Ребич.

Следить за событиями матча «Милан» – «Эмполи» можно на портале LiveResult, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция.