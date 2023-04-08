Наставник «Эмполи» Дзанетти: «Играть от обороны против «Милана» – это не стыдно»

Главный тренер «Эмполи» Паоло Дзанетти поделился мыслями после нулевой ничьей с «Миланом».

Гости «Сан-Сиро» нанесли всего два удара (антирекорд для соперников «Милана» в Серии А с 2005 года), но сумели добыть заветную ничью.

«Милан» очень опасен на пространстве, и мы хорошо отыграли в защите, используя правильный подход. Нет ничего стыдного в том, чтобы играть от обороны против более сильного соперника. Когда вы приезжаете на «Сан-Сиро», вам нужно понимать, с кем вы имеете дело, поэтому сегодня мы сосредоточились на организованной и плотной защите», – заявил в послематчевом интервью Sky Sport Дзанетти.