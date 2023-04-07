Спортивный директор «Милана»: «Контракт Жиру скоро будет продлён»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара заявил, что нападающий Оливье Жиру обязательно подпишет новый договор с клубом.

Текущее соглашение 36-летнего игрока истекает после завершения сезона, однако стороны, как уже неоднократно сообщалось, заинтересованы в продолжении сотрудничества.

«Могу подтвердить, что Оливье Жиру скоро подпишет новый контракт с «Миланом». Это неизбежно», – цитирует директора «россонери» инсайдер Фабрицио Романо, утверждающий, что соглашение будет оформлено в конце нынешнего месяца.

Оливье Жиру стал автором 12 забитых мячей и шести ассистов в 35 поединках текущего сезона.