«Милан» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Эмполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Эмполи
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Тонали Сандро•Побега Томмазо•Салемакерс Алексис•Беннасер Исмаэль•Ребич Анте•Ориги Дивок
Перизан Самуэле•Эбюэхи Тайронн•Де Винтер Кони•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Фаццини Якопо•Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо•Бальданци Томмазо•Капуто Франческо•Пикколи Роберто
07 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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