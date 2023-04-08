Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Адани: «Меня разочаровал Ориги»

08 Апреля 2023 • 16:25 Комментировать
Милан
0:0
Эмполи
окончен

Итальянский «Милан» не сумел переиграть в матче двадцать девятого тура чемпионата Италии «Эмполи», матч закончился по нулям, и бывший защитник клуба Даниэле Адани прокомментировал неудачную игру нападающих «Милана». Его, в частности, разочаровал бельгиец Дивок Ориги.

- Меня разочарован Ориги, долгое время «Милан» не был опасным, игра не была интенсивной. Я не думаю, что это из-за Лиги чемпионов, просто у клуба нет достаточно игроков для ротации, - цитирует Адани pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Болоньей». Это случится пятнадцатого апреля. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги Даниэле Адани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Удинезе Удинезе
Монца Монца
2
2
1.98 3.65 3.80
Видео
73 мин
Фиорентина Фиорентина
Специя Специя
1
1
1.61 4.10 5.60
Видео
08.04.23 в 17:30
Сампдория Сампдория
Кремонезе Кремонезе
2.31 3.25 3.30
Видео
08.04.23 в 17:30
Аталанта Аталанта
Болонья Болонья
1.60 4.10 5.80
Видео
08.04.23 в 19:30
Верона Верона
Сассуоло Сассуоло
2.60 3.25 2.90
Видео
08.04.23 в 19:30
Торино Торино
Рома Рома
3.20 3.15 2.42
Видео
08.04.23 в 21:45
Лацио Лацио
Ювентус Ювентус
2.70 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
16:44 · Италия. Серия А
Осимхен: Счастлив в «Наполи»
16:25 · Италия. Серия А
Адани: «Меня разочаровал Ориги»
15:29 · Италия. Серия А
Матерацци раскрыл подробности конфликта с Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года
15:27 · Италия. Серия А
«Монца» едва не одержала волевую победу над «Удинезе»
13:15 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Миранчук не показал в Италии ничего особенного»
12:50 · Италия. Серия А
Амрабат мечтает играть за «Барселону»
10:09 · Италия. Серия А
Руководство «Интера» не думает, что увольнение Индзаги решит все их проблемы
09:54 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Юрич готов прощать Миранчуку перепады в игре, чего не захотел делать Гасперини»
09:33 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» освистали Ориги
09:32 · Италия. Серия А
Главный тренер «Торино» высказался о возможном уходе Миранчука и Влашича
09:27 · Италия. Серия А
«Наполи» потерял ещё одного нападающего перед матчем с «Миланом» 1
08:37 · Италия. Серия А
Очоа: «Мне очень нравится в Италии»
08:22 · Италия. Серия А
Каладзе призвал публику поддержать «Милан» в игре против «Наполи»
08:08 · Италия. Серия А
Пароло: «Лукаку был хорош при Конте, но не сейчас»
07:47 · Италия. Серия А
Госенс: «Жаль, ешё в первом тайме надо было закрывать матч»
Все новости
Рекомендуем