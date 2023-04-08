Адани: «Меня разочаровал Ориги»

Итальянский «Милан» не сумел переиграть в матче двадцать девятого тура чемпионата Италии «Эмполи», матч закончился по нулям, и бывший защитник клуба Даниэле Адани прокомментировал неудачную игру нападающих «Милана». Его, в частности, разочаровал бельгиец Дивок Ориги.

- Меня разочарован Ориги, долгое время «Милан» не был опасным, игра не была интенсивной. Я не думаю, что это из-за Лиги чемпионов, просто у клуба нет достаточно игроков для ротации, - цитирует Адани pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Болоньей». Это случится пятнадцатого апреля.