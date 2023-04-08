Пиоли: «В среду будет совсем другой матч»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть «Эмполи», но наставник гранда, Стефано Пиоли, считает, что его команда достойно сыграла в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Наполи».

- Матч с «Наполи» будет совсем другим. В предыдущем нашем матче мы просто имели больше желания победить, чем они. Но в среду все будет иначе, мотивация будет запредельной у всех. Неважно, есть Осимхен или нет, у «Наполи» в целом отличная команда, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» и «Наполи» сыграют между собой в среду, двенадцатого апреля.