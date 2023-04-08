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Чемпионат Италии. Серия А

Пароло критикует итальянский VAR

08 Апреля 2023 • 00:51 Комментировать
Милан
0:0
Эмполи
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В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть «Эмполи», а арбитр игры принял несколько скандальных решений - в частности, не назначил пенальти на Тео Эрнандесе, а затем не сразу заметил игру рукой Оливье Жиру. Бывший игрок «Лацио» Марко Пароло считает, что к системе VAR возникли определенные вопросы.

- На мой взгляд, у VAR нет четких изображений для того, чтобы понимать, прикосновение было с ногой или мячом. На нормальной скорости я видел, что защитник въехал в ногу Тео, - цитирует слова Пароло pianetamilan.it.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмполи Марко Пароло
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