Пароло критикует итальянский VAR

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть «Эмполи», а арбитр игры принял несколько скандальных решений - в частности, не назначил пенальти на Тео Эрнандесе, а затем не сразу заметил игру рукой Оливье Жиру. Бывший игрок «Лацио» Марко Пароло считает, что к системе VAR возникли определенные вопросы.

- На мой взгляд, у VAR нет четких изображений для того, чтобы понимать, прикосновение было с ногой или мячом. На нормальной скорости я видел, что защитник въехал в ногу Тео, - цитирует слова Пароло pianetamilan.it.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей.