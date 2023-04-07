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Чемпионат Италии. Серия А

Милан - Эмполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн

07 Апреля 2023 • 02:15 Комментировать
Милан
...
Эмполи
1 1.38 X 4.80 2 9.00
Через 18 ч. 6 мин.

В 29-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграет против «Эмполи». Соперники только в прошлом туре прервали свои неудачные серии, при этом «россонери» разгромили «Наполи» на выезде (4:0). Перед еще одним матчем с командой Лучано Спаллетти миланцам нельзя терять очки из-за высокой конкуренции. Конечно, они фавориты, а получится ли победить, смотрим в 22:00 на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Милан Эмполи
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МИЛАН ЭМПОЛИ
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