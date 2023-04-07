«Эмполи» приехал на «Сан-Сиро» отбиваться и отобрал очки у «Милана»

Перед матчем плей-офф Лиги чемпионов с «Наполи» «Милан» принимал «Эмполи», 14-ю команду Серии А. «Россонери» все 90 минут искали счастья в атаке, в то же время противник так ни разу и не пробил по воротам.

Лучший момент у «Эмполи» был, когда Франческо Капуто мог открыть счет, но плохо обработал мяч и упустил свой шанс. Сандро Тонали с радиуса штрафной мог сыграть получше, чем пробить в голкипера. Дивок Ориги из-за технического брака не смог сильно и прицельно нанести удар в выгодной ситуации. Также арбитр поставил пенальти в ворота гостей, но видеоповторы показали, что игры рукой не было, отмена. Алессандро Флоренци с подбора атаковал - штанга. Браим Диас в концовке должен был открывать счет, но попадание во вратаря. Оливье Жиру наконец-то послал мяч в сетку, но гол не засчитали - игра рукой.

«Милан» идет на третьем месте, проигрывая три очка «Лацио».