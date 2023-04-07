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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» приехал на «Сан-Сиро» отбиваться и отобрал очки у «Милана»

07 Апреля 2023 • 23:58 Комментировать
Милан
0:0
Эмполи
окончен

Перед матчем плей-офф Лиги чемпионов с «Наполи» «Милан» принимал «Эмполи», 14-ю команду Серии А. «Россонери» все 90 минут искали счастья в атаке, в то же время противник так ни разу и не пробил по воротам.

Лучший момент у «Эмполи» был, когда Франческо Капуто мог открыть счет, но плохо обработал мяч и упустил свой шанс. Сандро Тонали с радиуса штрафной мог сыграть получше, чем пробить в голкипера. Дивок Ориги из-за технического брака не смог сильно и прицельно нанести удар в выгодной ситуации. Также арбитр поставил пенальти в ворота гостей, но видеоповторы показали, что игры рукой не было, отмена. Алессандро Флоренци с подбора атаковал - штанга. Браим Диас в концовке должен был открывать счет, но попадание во вратаря. Оливье Жиру наконец-то послал мяч в сетку, но гол не засчитали - игра рукой.

«Милан» идет на третьем месте, проигрывая три очка «Лацио».

Протокол игры  
Милан0:0Эмполи
Меньян МайкКалабрия Давиде 62' (Диас Браим ( 62') Тиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоТонали СандроПобега Томмазо  38'Салемакерс Алексис 84' (Де Кетеларе Шарль ( 84') Беннасер Исмаэль 62' (Флоренци Алессандро ( 62') Ребич Анте 70' (Жиру Оливье ( 70') Ориги Дивок 70' (Леау Рафаэл ( 70')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонМессиас ЖуниорАдли ЯсинТатарушану ЧиприанКрунич РадеМиранте Антонио
Перизан СамуэлеЭбюэхи ТайроннДе Винтер КониЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноФаццини ЯкопоМарин Рэзван 78' (Хаас Николас ( 78') Бандинелли Филиппо 64' (Грасси Альберто ( 64') Бальданци Томмазо 78' (Какаче Либерато ( 78') Капуто Франческо 64' (Камбьяги Николо ( 64'  90') Пикколи Роберто 88' (Сатриано Мартин ( 88'  90')
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянСтоянович ПетарХендерсон ЛиамВиньято ЭмануэльПьяца МаркоДестро МаттиаУйкани Самир
07 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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