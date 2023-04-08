Пиоли – о ничьей с «Эмполи»: «Мяч упорно не шёл в ворота»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в поединке с «Эмполи» (0:0).

Действующие чемпионы нанесли 22 удара против двух попыток у соперников, но так и не смогли огорчить гостей в матче 29-го тура Серии А.

«Явно не тот результат, на который мы надеялись. Особенно неприятно сложился первый тайм – в нём мы могли выложиться больше. У «Эмполи» вообще не было моментов, а мы сделали всё необходимое для победы после перерыва, но мяч упорно не шёл в ворота соперников. Очень обидно за результат, но игра не вызывает разочарования – мы в хорошей форме», – поведал в интервью Sky Sport Пиоли.