Браим Диас сообщил руководству «Милана», что хочет остаться в клубе

Полузащитник «Милана» Браим Диас намерен остаться в своей нынешней команде и не хочет возвращаться в мадридский «Реал», которому принадлежат права на футболиста. По информации от Il Corriere dello Sport, испанец уже сообщил руководству «россонери» о своём желании остаться в команде.

«Реал», в свою очередь, хочет вернуть Диаса из аренды, так как клубу может не хватить глубины состава на следующий сезон из-за возможного ухода многих игроков на правах свободных агентов.

Напомним, Диас проводит свой третий сезон в составе «Милана» на правах аренды. В мадридский «Реал» Браим перешёл из «Манчестер Сити». На счету испанца 5 голов и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А.