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Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас сообщил руководству «Милана», что хочет остаться в клубе

07 Апреля 2023 • 10:45 Комментировать
Милан
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Через 10 ч. 19 мин.

Полузащитник «Милана» Браим Диас намерен остаться в своей нынешней команде и не хочет возвращаться в мадридский «Реал», которому принадлежат права на футболиста. По информации от Il Corriere dello Sport, испанец уже сообщил руководству «россонери» о своём желании остаться в команде.

«Реал», в свою очередь, хочет вернуть Диаса из аренды, так как клубу может не хватить глубины состава на следующий сезон из-за возможного ухода многих игроков на правах свободных агентов.

Напомним, Диас проводит свой третий сезон в составе «Милана» на правах аренды. В мадридский «Реал» Браим перешёл из «Манчестер Сити». На счету испанца 5 голов и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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МИЛАН ЭМПОЛИ
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