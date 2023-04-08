Побега: «Жаль, что упустил важную возможность»

В матче двадцать девятого тура чемпионата Италии «Милан» не сумел обыграть «Эмполи», несмотря на подавляющее преимущество. Во второй половине игры у команды было много моментов, но реализовать их не получилось. Полузащитник Томмазо Побега также имел свой шанс, он бил головой, но не попал в створ ворот. Теперь он сожалеет о своем промахе.

- Во второй половине игры у меня была возможность забить ударом головой. Надо было бить точнее, это был важный момент, который мог изменить для нас матч, - цитирует слова Побеги

В следующем матче «Милан» сыграет с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.