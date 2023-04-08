Пиоли не захотел говорить, какой модуль выбрал на игру с «Наполи»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли не захотел уточнять журналистам, какой он выбрал модуль для ответственного матча с «Наполи», который на сей раз пройдет уже в Лиге чемпионов. Накануне «Милан» очень старался, но не сумел переиграть «Эмполи».

- Мы не решили. Все зависит от нас самих. Мы провели отличные матчи и в троих центральных защитников. Но вперед получается идти лишь когда придерживаемся наших принципов. Мы готовы к различным вариациям, есть игроки, которые понимают мои замыслы, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Напомним, что матч между «Миланом» и «Наполи» состоится в среду.