Руководство «Милана» достигло устной договорённости о новом контракте с одним из своих лучших игроков Рафаэлем Леау. Как рапортует Relevo, португалец согласно новому соглашению будет зарабатывать 5 млн евро в год. И это без налога, который уже вычтен.

Напомним, что нынешнее соглашение игрока с «россонери» действует лишь до конца следующего сезона. Поэтому будущее португальца в «Милане» до сих пор считается неопределённым.

В текущем сезоне в активе Леау уже 11 забитых голов и восемь ассистов во всех официальных турнирах. Стоит отметить, что «Милан» продолжает борьбу в Лиге чемпионов, в которой совсем скоро в рамках четвертьфиналов встретится с лидером Серии А – «Наполи».