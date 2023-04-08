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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Эмполи»: «Лучший сэйв? От Браима Диаса»

08 Апреля 2023 • 03:19 Комментировать
Милан
0:0
Эмполи
окончен

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть «Эмполи», очень удачно провел игру голкипер тосканцев Самуэле Перизан, который взял несколько сложных мячей. Он выручил свою команду, несмотря на то, что Перизан не является основным вратарем «Эмполи». Перизана попросили ответить, какой сэйв он считает лучшим.

- Мой лучший сэйв? Когда я отразил удар Браима Диаса, - считает голкипер, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре «Эмполи» сыграет с «Кремонезе» - главным аутсайдером чемпионата. Это случится четырнадцатого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Самуэле Перизан
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