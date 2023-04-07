Директор «Милана» оценил вероятность продления контракта Леау и выкупа Диаса

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара поведал о будущем Рафаэла Леау и Браима Диаса.

Клуб уже давно ведёт переговоры о новом контракте с португальским нападающим, а также планирует выкупить испанского полузащитника, арендованного у мадридского «Реала».

«Мы хотим продлить контракт Леау, и он тоже этого хочет, но есть некоторые проблемы. Нам нужно найти решение до конца сезона. Я бы оценил вероятность успешного исхода в 50%.

Что касается Браима, мы ему полностью доверяем и хотим сохранить в своей команде. Скоро мы встретимся с «Реалом» для обсуждения вопроса. Всё будет зависеть от требуемых условий», – цитирует Массару инсайдер Фабрицио Романо.