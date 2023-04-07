«Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

«Милан» не собирается продлевать контракт со своим нападающим Златаном Ибрагимовичем, который в конце сезона может стать свободным агентом. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Напомним, Златан в нынешнем сезоне пропустил большую часть матчей из-за травмы, которую получил ещё в конце прошлой кампании. Швед вернулся в строй лишь недавно, но его форма пока не убеждает руководство «Милана» продлить с футболистом контракт.

На счету Ибрагимовича один гол в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Серии А. Златан ранее заявил, что не собирается завершать карьеру в конце сезона и не против остаться в «Милане».