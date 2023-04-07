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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

07 Апреля 2023 • 12:39 Комментировать
Милан
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Через 8 ч. 14 мин.

«Милан» не собирается продлевать контракт со своим нападающим Златаном Ибрагимовичем, который в конце сезона может стать свободным агентом. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Напомним, Златан в нынешнем сезоне пропустил большую часть матчей из-за травмы, которую получил ещё в конце прошлой кампании. Швед вернулся в строй лишь недавно, но его форма пока не убеждает руководство «Милана» продлить с футболистом контракт.

На счету Ибрагимовича один гол в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Серии А. Златан ранее заявил, что не собирается завершать карьеру в конце сезона и не против остаться в «Милане».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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