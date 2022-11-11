«Интер» планирует подписание нового левого защитника, готовясь к уходу Робина Госенса.

Немецкий футболист может отправиться в Бундеслигу уже в январе, и руководство «нерадзурри» занимается поиском замены на левый край обороны. По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб рассматривает возможность подписания 24-летнего Борны Сосы из «Штуттгарта», 27-летнего Паскуале Маццокки из «Салернитаны», 27-летнего Рами Бенсебаини из «Боруссии» Мёнхенгладбах и 26-летнего Альфонсо Педрасы из «Вильярреала».

Робин Госенс отыграл за «Интер» 17 матчей в текущей кампании, дважды поразив ворота соперников.