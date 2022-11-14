Джеко сыграл свой 250-й матч в Серии А, отметив его двумя голами

В матче пятнадцатого тура итальянской Серии А «Интер» на выезде сумел переиграть «Аталанту», что позволило команде подняться на пятое место в турнирной таблице. Два гола в этой игре забил Эдин Джеко, который и принес своей команде победу.

Как оказалось, это был юбилейный, 250-й матч для боснийского нападающего миланского клуба в Серии А. В высшей лиге итальянского футбола он успел поиграть не только за свой нынешний клуб «Интер», но также и за «Рому».

В следующем туре «Интер» примет дома лидера чемпионата «Наполи», однако эта игра состоится уже в начале следующего года - 4 января.