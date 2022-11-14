Симоне Индзаги провёл 250-й матч в качестве наставника в Серии А

В матче пятнадцатого тура итальянской Серии А «Интер» на выезде сумел переиграть «Аталанту», что позволило команде подняться на пятое место в турнирной таблице. Как оказалось, это был 250-й матч для наставника миланского клуба Симоне Индзаги в Серии А - в качестве тренера, разумеется. За это время Симоне Индзаги одержал 143 победы - он является, ни много ни мало, лидером по количеству побед за указанный промежуток времени в итальянском чемпионате за последние 35 лет. Напомним, что до «Интера» Симоне Индзаги тренировал римский «Лацио».

В следующем туре «Интер» примет дома «Наполи», эта игра состоится уже в начале следующего года.