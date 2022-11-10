Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «У меня отличные отношения с руководством «Интера»

10 Ноября 2022 • 10:42 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
1 3.10 X 3.60 2 2.20
13.11 14:30

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что у него отличные отношения с руководством клуба. Напомним, по ходу этого сезоне не раз появлялись слухи о возможном увольнении итальянца, но Симоне пока продолжает возглавлять «нерадзурри».

«Мне было очень обидно после поражения от «Ювентуса» в воскресенье. Я сталкивался с давлением с самого начала своей тренерской карьеры, поэтому это для меня не в новинку. У меня отличные отношения с руководством «Интера», – заявил Индзаги на пресс-конференции после разгромной победы 6:1 над «Болоньей» в Серии А.

Сейчас «Интер» идёт на четвёртом месте в Серии А. Отрыв от лидирующего «Наполи» – 11 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.22 в 20:30
Верона Верона
Ювентус Ювентус
3.95 3.55 1.97
Видео
10.11.22 в 22:45
Лацио Лацио
Монца Монца
1.54 4.40 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
11:48 · Италия. Серия Б
Отец Черышева: «В «Венеции» очень сильно доверяют Денису»
11:28 · Германия. Бундеслига
Пять клубов Бундеслиги хотят подписать Госенса
10:45 · Россия. Премьер-лига
Уткин не уверен, что Дзюба готов к роли «тащера»
10:42 · Италия. Серия А
Индзаги: «У меня отличные отношения с руководством «Интера»
10:01 · Италия. Серия А
«Наполи» договорился с Лоботкой
09:54 · Италия. Серия А
Аллегри сообщил хорошие новости по Влаховичу
08:55 · Италия. Серия А
«Если бы не забил, меня бы заменили» - Филиппо Индзаги вспомнил свой дубль в финале ЛЧ в 2007 году
08:40 · Италия. Серия А
Керимов дал прогноз на матч «Верона» - «Ювентус»
07:39 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы»
06:55 · Италия. Серия А
Ди Вайо: «Команда расстроилась и посыпалась»
04:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Дзюбе перейти к Черышеву в «Венецию»
04:37 · Италия. Серия А
Джеко: «Возраст не имеет значения»
04:28 · Италия. Серия А
Паоло Мальдини рассказал, чего ему не хватает из своей былой игровой карьеры
01:42 · Италия. Серия А
Джеко: «Мы сильны, не знаю, почему так низко»
01:38 · Италия. Серия А
Адани: «Беннасер незаменим»
Все новости
Рекомендуем