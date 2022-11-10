Индзаги: «У меня отличные отношения с руководством «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что у него отличные отношения с руководством клуба. Напомним, по ходу этого сезоне не раз появлялись слухи о возможном увольнении итальянца, но Симоне пока продолжает возглавлять «нерадзурри».

«Мне было очень обидно после поражения от «Ювентуса» в воскресенье. Я сталкивался с давлением с самого начала своей тренерской карьеры, поэтому это для меня не в новинку. У меня отличные отношения с руководством «Интера», – заявил Индзаги на пресс-конференции после разгромной победы 6:1 над «Болоньей» в Серии А.

Сейчас «Интер» идёт на четвёртом месте в Серии А. Отрыв от лидирующего «Наполи» – 11 очков.