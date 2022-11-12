«Интер» нацелился на форварда из Бундеслиги

Миланский «Интер» намерен усилиться нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом. По информации от Sport Mediaset, «нерадзурри» следующим летом попытаются подписать форварда на правах свободного агента.

Ранее также сообщалось, что в услугах Тюрама заинтересована мюнхенская «Бавария», но степень серьёзности намерений команды Юлиана Нагельсманна пока неизвестна. Маркус уже дал понять руководству «Боруссии», что не собирается продлевать своё истекающее соглашение.

На счету 25-летнего Тюрама уже 10 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Для сравнения, за всю прошлую кампанию француз отметился всего тремя мячами в чемпионате.