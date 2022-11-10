Госенс не поедет на чемпионат мира

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс не отправится на чемпионат мира в составе сборной Германии. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, в этом сезоне Госенс не всегда появляется в основном составе миланского «Интера». После перехода в стан «нерадзурри» из «Аталанты» немец не демонстрирует свою лучшую форму, из-за чего главный тренер Германии Ханс-Дитер Флик принял решение не брать футболиста на чемпионат мира в Катаре.

Вчера Госенс отметился голом в ворота «Болоньи» в чемпионате Италии – это его первое результативное действие в нынешнем розыгрыше Серии А и третий гол в составе миланского «Интера».