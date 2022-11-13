​Гасперини посетовал на невезение

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался после поражения от «Интера» со счётом 2:3.

«Думаю, мы провели хороший первый тайм, но, к сожалению, мы пропустили гол после единственного реального момента «Интера», причём случился рикошет после довольно безобидного прострела.

Нам не повезло сравнять счёт, а потом мы пострадали на стандартах. Это была неплохая игра «Аталанты», но соперник был хорошо технически оснащён. Сейчас нам не так везёт, как было в начале сезона», - сказал Гасперини в эфире Sky.

«Аталанта» проиграла четыре из пяти последних матчей чемпионата Италии. Падение команды в турнирной таблице продолжается.