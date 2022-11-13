Индзаги: «Наполи» задаёт темп, которому сложно соответствовать»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после гостевой победы над «Аталантой» со счётом 3:2.

«Было очень важно перед чемпионатом мира одержать шесть побед в семи последних матчах Серии А. Здесь, в Бергамо, всегда тяжело. Мы начали неправильно, пропустили первый гол из-за ошибки, но затем мы хорошо поработали и перевернули игру.

В прошлом сезоне на этом этапе у нас было на 4 очка больше, но тогда у нас не было такой сильной группы Лиги чемпионов. Сейчас «Наполи» задаёт темп, которому сложно соответствовать. Нам нужно просто продолжать свой путь.

Впереди ещё 23 матча в чемпионате. Сейчас у нас есть 45 дней, чтобы поработать над восстановлением футболистов и игровыми деталями», - сказал Индзаги Sky.