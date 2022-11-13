​Джеко после дубля: «Я занимаюсь этим уже больше 15 лет»

В последнем матче перед чемпионатом мира «Интер» обыграл на выезде «Аталанту» - 3:2. Нападающий миланской команды Эдин Джеко в прошедшем матче оформил дубль. После игры босниец дал комментарий.

«Мы начали вяло, но проснулись, когда пропустили, как было и в прошлый раз. Когда в конце концов ты выигрываешь, это нормально, а когда нет, - это плохо.

«Аталанта» - опасная команда, но после пропущенного гола мы проснулись и стали показывать хороший футбол.

«Меня не удивляет моя форма, я занимаюсь этим уже больше 15 лет. Другие могут быть удивлены, но не я», - сказал Джеко в эфире итальянского Sky.