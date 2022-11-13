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Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги: «Первым игроком, которого я назвал клубу прошлым летом, был Джеко»

13 Ноября 2022 • 18:20 Комментировать
Аталанта
2:3
Интер Милан
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча против «Аталанты» похвалил нападающего Эдина Джеко.

Напомним, что в Бергамо 36-летнему Джеко удалось оформить дубль.

«В прошлом году нам приходилось обходиться без Ромелу Лукаку. Первым игроком, которого я назвал тогда клубу, был Эдин Джеко. Он очень хорошо выступил в прошлом сезоне. Джеко знал, что с возвращением Лукаку у него будет меньше игрового времени, но, несмотря на это, в 36 лет он играет регулярно и становится только лучше», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.

В сезоне 2022/2023 Эдин Джеко забил 9 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров в 21 матче за «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Эдин Джеко
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