​Индзаги: «Первым игроком, которого я назвал клубу прошлым летом, был Джеко»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча против «Аталанты» похвалил нападающего Эдина Джеко.

Напомним, что в Бергамо 36-летнему Джеко удалось оформить дубль.

«В прошлом году нам приходилось обходиться без Ромелу Лукаку. Первым игроком, которого я назвал тогда клубу, был Эдин Джеко. Он очень хорошо выступил в прошлом сезоне. Джеко знал, что с возвращением Лукаку у него будет меньше игрового времени, но, несмотря на это, в 36 лет он играет регулярно и становится только лучше», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.

В сезоне 2022/2023 Эдин Джеко забил 9 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров в 21 матче за «Интер».