«Милан» договорился с Калюлю о контракте до 2027 года

«Милан» договорился с центральным защитником Пьером Калюлю об условиях нового контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, «россонери» достигли полного соглашения относительно нового контракта до 2027 года.

Напомним, Калюлю большую часть прошлого сезона выступал в основном составе «Милана» и помог клубу завоевать первый чемпионский титул Серии А с 2011 года. Переговоры о новом контракте между клубом и футболистом шли почти всё лето.

В данный момент «Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от лидирующего «Наполи» составляет 8 очков.