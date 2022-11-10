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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» договорился с Калюлю о контракте до 2027 года

10 Ноября 2022 • 15:31 Комментировать
Аталанта
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Интер Милан
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13.11 14:30

«Милан» договорился с центральным защитником Пьером Калюлю об условиях нового контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, «россонери» достигли полного соглашения относительно нового контракта до 2027 года.

Напомним, Калюлю большую часть прошлого сезона выступал в основном составе «Милана» и помог клубу завоевать первый чемпионский титул Серии А с 2011 года. Переговоры о новом контракте между клубом и футболистом шли почти всё лето.

В данный момент «Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от лидирующего «Наполи» составляет 8 очков.

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Милан Пьер Калюлю
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