Эспозито может вернуться в «Интер» в январе

Итальянский нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито, на правах аренды выступающий за «Андерлехт», может вернуться в свою родную команду уже предстоящей зимой. Об этом сообщает Voetbalkrant.

Эспозито был отдан в аренду «Андерлехту» с целью увеличения количества игрового времени, однако игроку не удалось закрепиться в стартовом составе бельгийского клуба.

Эспозито провёл 750 минут на поле в 21 матче за «Андерлехт» во всех турнирах и забил за это время два гола. В прошлом сезоне молодой форвард был в аренде в швейцарском «Базеле», где забил семь голов и сделал девять результативных передач в 34 матчах.