«Интер» забил три мяча «Аталанте», дважды пробив в створ

«Аталанта» прибавила в качестве игры в матче Серии А с «Интером», но обилие моментов у чужих ворот не привело к победному результату. В первом тайме Адемола Лукман реализован пенальти, а у соперника отличился Эдин Джеко. После перерыва сразу два автогола подряд от Йоакима Меле и Хосе Паломино стали решающими. Пускай даже Паломино исправился, забив и миланцам.

«Интер» победил 3:2, нанеся всего два удара в створ, и делит второе место, соперник - шестой с отставанием в три очка.