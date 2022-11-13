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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» забил три мяча «Аталанте», дважды пробив в створ

13 Ноября 2022 • 16:24 Комментировать
Аталанта
2:3
Интер Милан
окончен

«Аталанта» прибавила в качестве игры в матче Серии А с «Интером», но обилие моментов у чужих ворот не привело к победному результату. В первом тайме Адемола Лукман реализован пенальти, а у соперника отличился Эдин Джеко. После перерыва сразу два автогола подряд от Йоакима Меле и Хосе Паломино стали решающими. Пускай даже Паломино исправился, забив и миланцам.

«Интер» победил 3:2, нанеся всего два удара в створ, и делит второе место, соперник - шестой с отставанием в три очка.

Протокол игры  
Аталанта2:3Интер Милан
(1:0) Лукман Адемола25'  
  36'Джеко Эдин (1:1)
  56'Меле Йоаким (1:2)
  61'Паломино Хосе (1:3)
(2:3) Паломино Хосе77'  
Муссо ХуанХатебур ХансДемирал Мерих 69' (Околи Меме ( 69') Паломино ХосеМеле ЙоакимЭдерсон ХоноратоСкальвини Джорджио 46' (Малиновский Руслан ( 46') Копмейнерс ТëнПашалич Марио 83' (Бога Жереми ( 83') Лукман АдемолаСапата Дуван 69' (Хёйлунн Расмус ( 69')
Запасные: Спортьелло МаркоТолой РафаэлРуджери МаттеоЦортеа НадирДжимсити БератСоппи БрэндонРосси Франческо
Онана Андре  87'Шкриньяр Милан  85'Де Врей Стефан  74'Бастони Алессандро 72' (Ачерби Франческо ( 72') Дюмфрис Дензел 72' (Белланова Рауль ( 72') Димарко Федерико 80' (Госенс Робин ( 80') Барелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян Генрих 80' (Брозович Марсело ( 80') Джеко ЭдинМартинес Лаутаро 84' (Корреа Хоакин ( 84')
Запасные: Карбони ВалентинДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович Самир
13 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Интер Милан Интер Милан
2
3
2.95 3.60 2.30
Видео
Перерыв
Верона Верона
Специя Специя
1
0
2.20 3.45 3.30
Видео
Перерыв
Рома Рома
Торино Торино
0
0
1.90 3.35 4.60
Видео
Перерыв
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2.00 3.40 4.00
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