«Интер» забил три мяча «Аталанте», дважды пробив в створ

«Аталанта» прибавила в качестве игры в матче Серии А с «Интером», но обилие моментов у чужих ворот не привело к победному результату. В первом тайме Адемола Лукман реализован пенальти, а у соперника отличился Эдин Джеко. После перерыва сразу два автогола подряд от Йоакима Меле и Хосе Паломино стали решающими. Пускай даже Паломино исправился, забив и миланцам.
«Интер» победил 3:2, нанеся всего два удара в створ, и делит второе место, соперник - шестой с отставанием в три очка.
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола25'
|36'Джеко Эдин (1:1)
|56'Меле Йоаким (1:2)
|61'Паломино Хосе (1:3)
|(2:3) Паломино Хосе77'
Муссо Хуан•Хатебур Ханс•Демирал Мерих69' (Околи Меме (69') •Паломино Хосе•Меле Йоаким•Эдерсон Хонорато•Скальвини Джорджио46' (Малиновский Руслан (46') •Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио83' (Бога Жереми (83') •Лукман Адемола•Сапата Дуван69' (Хёйлунн Расмус (69')
Онана Андре• 87'Шкриньяр Милан• 85'Де Врей Стефан• 74'Бастони Алессандро72' (Ачерби Франческо (72') •Дюмфрис Дензел72' (Белланова Рауль (72') •Димарко Федерико80' (Госенс Робин (80') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих80' (Брозович Марсело (80') •Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро84' (Корреа Хоакин (84')
13 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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