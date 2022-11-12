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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» положил глаз на молодого защитника из Ла Лиги

12 Ноября 2022 • 11:05 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
1 3.05 X 3.60 2 2.25
13.11 14:30

Миланский «Интер» рассматривает вариант с приобретением защитника «Валенсии» Хесуса Васкеса. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» уже в январское трансферное окно могут обратиться к «летучим мышам» за услугами 19-летнего защитника.

В данный момент у молодого футболиста есть контракт с «Валенсией», который рассчитан до 2025 года. Учитывая это обстоятельство, «летучие мыши» вряд ли захотят отпускать Хесуса уже в зимнее трансферное окно. Игрок в нынешнем сезоне провёл всего 149 минут в Ла Лиге, но в клубе рассчитывают на него в качестве сменщика Хосе Гайе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Валенсия Хесус Васкес
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АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
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