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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье: «Неаполь – мой дом, я сюда ещё вернусь»

16 Мая 2022 • 10:29 Комментировать
Наполи
3:0
Дженоа
окончен

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попрощался с болельщика ми клуба, но заверил их, что собирается вернуться.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые были здесь сегодня на стадионе, чтобы поддержать меня», — сказал Инсинье в интервью DAZN после победы со счетом 3:0 над «Дженоа».

Футболист назвал Неаполь своим домом и пообещал рано или поздно вернуться обратно.

«Я так люблю этот город и эту футболку, но бывают моменты в жизни, когда нужно принимать решение. Я счастлив и ни о чем не жалею», - добавил нападающий.

Инсинье в игре с «Дженоа» отметился голом и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Наполи» за всю историю, уступая лишь Дрису Мертенсу.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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