Инсинье: «Неаполь – мой дом, я сюда ещё вернусь»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попрощался с болельщика ми клуба, но заверил их, что собирается вернуться.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые были здесь сегодня на стадионе, чтобы поддержать меня», — сказал Инсинье в интервью DAZN после победы со счетом 3:0 над «Дженоа».

Футболист назвал Неаполь своим домом и пообещал рано или поздно вернуться обратно.

«Я так люблю этот город и эту футболку, но бывают моменты в жизни, когда нужно принимать решение. Я счастлив и ни о чем не жалею», - добавил нападающий.

Инсинье в игре с «Дженоа» отметился голом и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Наполи» за всю историю, уступая лишь Дрису Мертенсу.