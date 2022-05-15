Спаллетти поставил Инсинье в один ряд с Тотти, Баджо и Дель Пьеро

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об уходе Лоренцо Инсинье, ставшего новой легендой клуба.

Сегодня 30-летний вингер провёл свою последнюю домашнюю игру за неаполитанцев перед уходом в «Торонто», с которым заключил предварительный контракт. Встреча против «Дженоа» завершилась победой «Наполи» (3:0), а Инсинье отметился голом с пенальти.

«Очень жаль, что он уходит, – заявил на послематчевой пресс-конференции Спаллетти. – Иногда мы недовольны игроками, выражаем критику, но когда они уходят, мы начинаем сожалеть и скучать по ним. Лоренцо – один из футбольных виртуозов, умеющих находить оригинальные решения с помощью своей фантазии. Дети мечтают стать футболистами именно благодаря таким мастерам, как Инсинье, Тотти, Дель Пьеро, Баджо», – сказал наставник «Наполи».