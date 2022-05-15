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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти поставил Инсинье в один ряд с Тотти, Баджо и Дель Пьеро

15 Мая 2022 • 22:59 Комментировать (1)
Наполи
3:0
Дженоа
окончен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об уходе Лоренцо Инсинье, ставшего новой легендой клуба.

Сегодня 30-летний вингер провёл свою последнюю домашнюю игру за неаполитанцев перед уходом в «Торонто», с которым заключил предварительный контракт. Встреча против «Дженоа» завершилась победой «Наполи» (3:0), а Инсинье отметился голом с пенальти.

«Очень жаль, что он уходит, – заявил на послематчевой пресс-конференции Спаллетти. – Иногда мы недовольны игроками, выражаем критику, но когда они уходят, мы начинаем сожалеть и скучать по ним. Лоренцо – один из футбольных виртуозов, умеющих находить оригинальные решения с помощью своей фантазии. Дети мечтают стать футболистами именно благодаря таким мастерам, как Инсинье, Тотти, Дель Пьеро, Баджо», – сказал наставник «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Дель Пьеро Франческо Тотти Лучано Спаллетти Наполи Роберто Баджо Лоренцо Инсинье
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окончен Наполи 3:0 Дженоа 1.72 4.20 4.40
окончен Милан 2:0 Аталанта 1.78 4.05 4.20
Идет 86 минута Кальяри 1:3 Интер Милан 6.20 4.80 1.50
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
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