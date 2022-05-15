Инсинье чаще всех в топ-5 лигах забивает с пенальти, Бензема – третий

Вингер итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье – лидер пяти сильнейших европейских чемпионатов по голам, забитым с пенальти в текущем сезоне.

В сегодняшней встрече против «Дженоа» (3:0), прошедшей в Неаполе в рамках Серии А, капитан хозяев поля в очередной раз успешно реализовал одиннадцатиметровый, став лидером топ-5 лиг по реализованным ударам с точки – 9.

Второй показатель у 31-летнего нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера – 8, а третье место делят Карлос Солер («Валенсия»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Димитри Пайе («Марсель») и Карим Бензема («Реал» Мадрид) – по 7 голов с пенальти в текущем сезоне в чемпионате.