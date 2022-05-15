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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье чаще всех в топ-5 лигах забивает с пенальти, Бензема – третий

15 Мая 2022 • 20:58 Комментировать
Наполи
3:0
Дженоа
окончен

Вингер итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье – лидер пяти сильнейших европейских чемпионатов по голам, забитым с пенальти в текущем сезоне.

В сегодняшней встрече против «Дженоа» (3:0), прошедшей в Неаполе в рамках Серии А, капитан хозяев поля в очередной раз успешно реализовал одиннадцатиметровый, став лидером топ-5 лиг по реализованным ударам с точки – 9.

Второй показатель у 31-летнего нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера – 8, а третье место делят Карлос Солер («Валенсия»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Димитри Пайе («Марсель») и Карим Бензема («Реал» Мадрид) – по 7 голов с пенальти в текущем сезоне в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Наполи Димитри Пайе Лоренцо Инсинье Чиро Иммобиле Виссан Бен Йеддер Карлос Солер
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окончен Болонья 1:3 Сассуоло 2.40 3.80 2.70
окончен Наполи 3:0 Дженоа 1.72 4.20 4.40
окончен Милан 2:0 Аталанта 1.78 4.05 4.20
15.05  21:45 Кальяри ... Интер Милан 6.20 4.80 1.50
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
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